بالأسماء.. العشرة الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية في البحر الأحمر

أعلن الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة البحرالأحمر، مساء اليوم الخميس، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي، للعام الدراسي لعام 2021/ 2022 بالثانوية الأزهرية.

وتفوقت البنات وحصلت على المراكز الأولى في القسم الأدبي، بينما تفوق البنون وحصلوا على أوائل القسم العلمي في الثانوية الأزهرية لعام 2021/ 2022.

أوائل الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر للقسم الأدبي

الأولى: شهد عبدالله حسين محمد، معهد رأس غارب النموذجي، 94.13%

الثانية: شروق أحمد فاروق أحمد الإمام، معهد الغردقة النموذجي، 91.59%

الثالثة: منة الله شريف حسن أحمد، معهد رأس غارب النموذجي، 89.52%

الرابعة: حسناء سعد محمود سعد، معهد مرسى علم، 86.19%

الخامس: علاء عبدالظاهر عمر محمد، معهد مرسى علم، 86.3%

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي بالبحر الأحمر

الأول: زياد الحسن عباس مسعود، معهد رأس غارب النموذجي، 98%

الثاني: محمد بدري مصطفى كامل، معهد الغردقة، 96.62%

الثالث: السيد صلاح السيد إبراهيم، معهد الغردقة، 96.46%

الرابع: كريم محمود محمد محمود، معهد رأس غارب النموذجي، 96.15%

الخامس: زياد مجدي محمد الصغير، معهد الغردقة النموذجي، 90.62%