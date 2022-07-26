البحر الأحمر خلال 24 ساعة.. حريق بفندق ووصول رحلات طيران وتدشين «لتسكنوا إليها»

شهدت محافظة البحر الأحمر عدد من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها اندلاع حريق بفندق بالممشى السياحي بالغردقة، كما استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 78 رحلة طيران، وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تم تدشين مبادرة لتسكنوا إليها لتقليل تكاليف الزواج، وشكلت مديرية أوقاف البحر الأحمر لجنة اختبار القبول الدفعة الجديدة بمركز إعداد المحفظين.

حريق بفندق سياحي بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة حريق شب في فندق سياحي شهير بمنطقة الممشى السياحي بأحد مباني الفندق وعلى الفور تم اخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لموقع للحريق للسيطرة عليه وإخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ولم يتبين وجود إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد سبب اندلاع الحريق وحجم الخسائر المادية.

مطارا الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

استقبل مطار الغردقة الدولي، ومطار مرسى علم الدولي، 78 رحلة طيران، تقل حوالي 12 ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، قادمين من مطارات أوروبا حيث عدد 70 رحلة طيران إلى مطار الغردقة و 8 رحلات طيران لمطار مرسي، مع تسهيل الإجراءات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

«لتسكنوا إليها» لتخفيض المهر والشبكة للمقبلين على الزواج

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تدشين مبادرة «لتسكنوا إليها»، بحضور اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بهدف الاعتدال في طلب المهور وتخفيض نفقات الزواج الباهظة، تيسيرا على الشباب، المقبلين على الزواج ومساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية، وإعانتهم على مواجهة الحياة.

اختبار قبول دفعات جديدة لمركز إعداد المحفظين

وأجرت لجنة بمديرية اوقاف البحر الأحمر اختبار القبول للدفعة الجديدة بمركز إعداد المحفظين بمسجد الميناء الكبير بالغردقة للعام الدراسي المقبل وذلك حرصا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الديني الوسطي المستنير.

رئيس سفاجا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وشهدت أجهزة مدينة سفاجا الوقوف على آخر المستجدات الخاصة باستكمال إجراءات الترخيص ومخالفات البناء للتأكد من تدقيق البيانات والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لسرعة البت فيها، والرد على المواطنين مع تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم حرصاً على الصالح العام.