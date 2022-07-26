«حقوق الإنسان» يبحث مع وفد إماراتي توقيع بروتوكول تعاون مشترك قريبا

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات برئاسة السيد مقصود كروز رئيس الهيئة.

مشيرة خطاب تستعرض جهود المجلس

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب الإجتماع بالترحيب برئيس الهيئة الاماراتية والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر وأكدت على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على مر الزمان ومدى ترابط الشعبين.

واستعرضت السفيرة مشيرة خطاب جهود المجلس من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مؤكدة أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها.

«القومي لحقوق الإنسان»: نسعى لتوطيد الشراكة مع الأشقاء

وأضافت أن المجلس بتشكيله الجديد يعمل على توطيد التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات وتبادل الخبرات فيما بينها، وفي هذا الإطار أشارت إلي أنه جاري الإعداد لدورة تدريبيه حول إعداد وصياغة التقارير بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وأعرب مقصود كروز عن شكره وتقديره للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتطلعه إلي تعاون مثمر مشترك من الجانبين لدعم القدرات في هذا المجال الهام حيث أن تلك الزيارة تأتي بعد إتمام الهيئة لـ 100 يوم عمل من الأعمال التأسيسية والتنظيمية ووضع خطط اللجان داخل الهيئة وأنهم يسعون للتعاون مع المجلس المصري لحقوق الإنسان بإعتباره أحد المؤسسات العربيه الرائدة في هذا المجال والحاصل على تصنيف «أ» .

وأعرب الجانبان عن تطلعهم إلي دراسه وضع بروتوكول تعاون مشترك يتم توقيعه قريباً بين الجانبين بعد دراسة كافة بنوده يتضمن إستعراض اهم مجالات التعاون المشترك بين الجانبين من أهمها تدريب المدربين، وتعزيز خبراتهم في مجال بناء وتنمية المهارات لكافة نواحي العمل بمجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عقد ورش عمل مشتركه حول تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أجل جيل جديد ينشأ على مباديء حقوق الإنسان من كافة الجوانب .

وضم الوفد الإماراتي فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، وأعضاء الهيئة المستشار زايد الشامسي، أميرة الصريدي، وعمرو القحطاني، وحضر اللقاء السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس محمد أنور السادات، محمد ممدوح، عبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور ولاء جاد الكريم، والسفير أحمد إسماعيل مدير المكتب الفني لرئيسة المجلس .