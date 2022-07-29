حزب التجمع يشيد بقرار العفو الرئاسي: مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة

أشاد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، بقرار العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤكدا أنها تأتي ضمن حزمة من القرارات التي تسهم في دعم الحياة السياسية وتعطي فرصة لجميع القوى السياسي، خاصة أنها تتزامن مع جلسات الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليا.

الجمهورية الجديدة تقوم على الديمقراطية وتحترم التعدد

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصر تسير حاليًا نحو الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، والتي تقوم على الديمقراطية وتحترم التعدد، مناشدًا استكمال قرارات العفو.

كانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عددٍ من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

عفو رئاسي عن 7 محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية

وقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي: «شملت القائمة الأسماء هشام فؤاد محمد عبدالحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبدالحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبدالرؤوف خطاب حسن هطاب، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر».

ومن جانبه أكد طارق العوضي، المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، صدور قرار عفو رئاسي عن 7 أشخاص محكوم عليهم.