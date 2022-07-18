أول تعليق من أحمد العوضي على مسلسله الجديد مع ياسمين عبدالعزيز: «يليق بالجمهور»

يجري الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي تحضيرات مكثفة لمسلسلهما الجديد المنتظر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، وذلك بعد تغيبهما عن السباق الرمضاني الماضي رغم نجاحهما في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض رمضان 2021.

وقال العوضي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يعد الجمهور بعمل كبير يليق بالجمهور المصري والعربي، مضيفا أنه لم يتم الاستقرار على اسم نهائي للمسلسل حتى الآن، وتحفظ على ذكر أي تفاصيل تخصه خلال الوقت الراهن.

ويُعد هذا العمل أول مسلسل للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التي استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية، ورافقها العوضي في رحلتها العلاجية.

ياسمين عبدالعزيز وجها لوجه مع العوضي

وقررت شركة سينرجي، تكرار التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد حالة النجاح الكبير الذي حققه مسلسلهما «اللي مالوش كبير» في دراما رمضان قبل الماضي، حيث استقرت على السيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج مصطفى فكري لتولي عمليتي الكتابة والإخراج؛ استعدادا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

وشارك في بطولة اللي مالوش كبير، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.