وائل عبدالعزيز: اترفع عليّ مسدس بسبب ياسمين.. وأنا والعوضي بقينا صحاب

قال وائل عبدالعزيز، إنه خط الدفاع الأول عن شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ نعومة أظافرهما، حيث انفصلا عن والدهما وتولى هو مهمة حمايتها: «أيام الإعلانات كان في راجل أعمال عملت له حملة إعلانية، وكان متزوج مطربة مشهورة مش مصرية، وكان في مبلغ من المال أجر ياسمين ناقص، وقالت لي الراجل ده مش تمام، ورحت له، وقلت له أنا عاوز بقية الفلوس، وزعقت واتخانقت وصوتي علي، واتنرفز عليا جدا وفتح الدرج وطلع مسدس وشد أجزاءه وحطه على راسي».

مصير المنتج الذي هدده بالقتل

وأضاف عبدالعزيز خلال تصريحات تلفزيونية: «والده كان محترم وفي المكتب التاني وجري عليه وانتهت المشكلة، وبعد أكثر من شهر، الرجل ده اغتال نفسه وقتل مراته»، مشيرًا إلى أنه كان قريبا من مرسى مطروح وأخبره شقيقه بأن ياسمين في الإنعاش: «أخدت عربيتي وسافرت، وكنت ماشي بسرعة 240 في حالة من الهذيان وسارح، وكنت هعمل حوادث بسبب قلقي غير الطبيعي عليها، إحساس إن أختي ممكن متبقاش معايا أو متواجدة في الحياة صعب جدا ومفيش أخ يستحمله».

معنديش صحاب في الوسط الفني

وأشار الفنان، إلى أنّه لا يرتبط بعلاقات صداقة بالوسط الفني، ولكنه يحترم جميع أفراد الوسط: «معنديش صحاب ولكن زمايل، أعرف أحمد العوضي من فترة، وبدأت أتابع العوضي من كلبش 2، عجبني شخصيته وباركت له والتقينا في خروجة، والتقينا في حفل زفاف شقيقة المخرج أحمد خالد موسى، وكان كل واحد فينا محقق نجاحات، مكناش صحاب لكن إحنا دلوقتي بقينا صحاب».