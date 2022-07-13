ياسمين عبدالعزيز مع منى زكي في أحدث ظهور.. والجمهور: ابتسامتك ترد الروح

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ قليل عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مع الفنانة مني زكي، في أثناء قضائهما العطلة الصيفية، بإحدى المناطق الساحلية.

الجمهور يعلق على صورة ياسمين عبدالعزيز

وأنهال الجمهور بالتعليقات على صورة مني زكي وياسمين عبدالعزيز، من بينهم «ربنا يحفظك ويحرسك من كل شر ويبعد عنك كل مكروه وكل عين ويبارك بعمرك ويسعدك وما يحرمنا من وجودك بحياتي يا رب»، وقال آخر: «فديت هالضحكه الحلوه ربنا ما يحرمنا منها ونشوف ابتسامتك الحلوه اللي ترد الروح»، بينما دعى لهم أحدهم قائلًا: «قل أعوذ برب الفلق؟؟ ربنا يحفظك يا قلبي».

ياسمين عبد العزيز تستعد لفيلم سينمائي

وفي سياق آخر كشف المخرج خالد جلال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجهز لفيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد غيابها أربع سنوات عن جميع دور العرض.

وأضاف جلال إنه كان هناك فكرة يتم تجهيزها ولكن مرض ياسمين عبدالعزيز وقف جميع التجهيزات، مشيرًا إلى أنه لا يعود للإخراج السينمائي إلا لعمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأنه تحدث خلال الأيام الماضية مع ياسمين عبدالعزيز؛ لبدء التحضير للفيلم مجددًا، ولكن لم يستقرا على أبطال العمل.