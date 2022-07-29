«المستقلين الجدد»: العفو الرئاسي يثبت اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحبوسين، يأتي ضمن سلسلة قرارات متتالية نابعة من لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على العفو عن كل من لم تلوث يده بالدماء.

حياة كريمة ورعاية الأطفال وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأوضح «عناني»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن محاور تشمل جميع المواطنين المصريين، وأطلقت الاستراتيجية عام 2021 ونرى كل يوم بندا جديدا من بنودها يتحقق على أرض الواقع ومنها حياة كريمة، ورعاية الأطفال، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الحوار الوطني بدأ في طرح أحد المحاور المهمة وهي حقوق الإنسان والحريات العامة بما يؤكد أن الرئيس مهتما بخطوات استباقية لتحقيق حقوق الإنسان.

لا خطوط حمراء حول العفو الرئاسي إلا مع من تلوثت يده بالدماء

وأشار الدكتور هشام عناني، إلى أن الأجندة التي طرحها الرئيس السيسي في استراتيجة حقوق الإنسان تتحقق بشكل متتالي، مضيفا أنّه لا خطوط حمراء حول العفو الرئاسي إلا مع من تلوثت يده بالدماء، وأنّ الرئيس حينما التقى الصحفيين الغربيين دعاهم لمتابعة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرارات الرئيس بشأن العفو الرئاسي والحوار الوطني تؤكد جدية الدولة في اتخاذ قرارات من شأنها حماية حقوق الإنسان وتولى الحريات اهتماما كبيرا وتقدم نموذجا عالميا حقيقيا في حقوق الإنسان.