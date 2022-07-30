أيمن بهجت قمر: سنشرح أسباب توقف تصوير فيلم أهل الكهف في مؤتمر صحفي قريبا

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مؤتمر صحفي سيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة للكشف عن سبب توقف فيلم «أهل الكهف».

وكتب أيمن بهجت قمر قائلا: «السؤال كتر وواجب علينا الإجابة في خلال أيام هندعوا السادة الصحفيين لمؤتمر صحفي كبير أنا والمخرج عمرو عرفة، لشرح أسباب توقف فيلم أهل الكهف وبالأوراق والإيميلات».

وأضاف قمر قائلا: «لازم الكل يقف معانا من أجل إتمام العمل وعلى مسؤوليتي الشخصية أي معلومات عن إيقاف الفيلم بره المؤتمر غير صحيحة، وهتبقى ترويج لأكاذيب هيتضحك بيها على الناس.. اللهم بلغت».

قصة فيلم أهل الكهف

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان المنتج محمد رشيدي أطلق البوستر الجماعي الدعائي الأول لفيلم أهل الكهف، في سبتمبر 2021 والذي ضم جميع الفنانين المشاركين في العمل وظهروا مرتدين ملابس فترة قبل الميلاد.

وكان وقتها تم الانتهاء من تصوير معظم مشاهد الفيلم وتبقت عدد من المشاهد، وكان من المفترض تصويرها في تركيا ليتم عرضه بعدها في جميع دور العرض، ولكن من وقتها لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل لتوقف الفيلم.