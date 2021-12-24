عمرو عرفة: فيلم أهل الكهف لن يطرح في موسم رأس السنة بسبب تعثر الإنتاج

تداولت بعض الأخبار في الساعات القليلة الماضية، عن تأجيل فيلم أهل الكهف للمخرج عمرو عرفة وبطولة خالد النبوي، بسبب ارتباط عمرو عرفة بمسرحية في موسم الرياض بطولة غادة عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

عمرو عرفة يوضح سبب توقف فيلم «أهل الكهف»

ومن جانبه قال المخرج عمرو عرفة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه غير وارد طرح الفيلم قريبا، لأنهم لم ينتهوا من تصوير الفيلم كامل، وأنه تم وقف تصوير فيلم أهل الكهف، لتعرض المنتج لظروف تعثر، وليس لسفره لارتباطه بمسرحية في موسم الرياض المقام حاليا في المملكة العربية السعودية موضحا: «ليس بسبب المسرحية و لكن لظروف تعثر المنتج».

وكانت الشركة المنتجة كانت أزاحت الستار عن البوستر الرسمي لفيلم أهل الكهف منذ شهور ماضية، وتواجد جميع أبطال العمل على البوستر وهم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، أحمد عيد، محمد ممدوح.

وتم تصوير مشاهد خارجية في 4 دول أوروبية مختلفة، وتوقف تصويره لأكثر من مرة بسبب انشغال الأبطال، وبسبب فيروس كورونا، ومن المقرر انتهاء تصوير مشاهده بتركيا خلال الفترة القادمة.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم أهل الكهف عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاث قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

عمرو عرفة يستعد لمسرحية «نص الليل»

يذكر أن المخرج عمرو عرفة يستعد لمسرحية «نص اليل» وهي أول تجربة مسرحية له، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى في موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر.

ويشارك في بطولة المسرحية بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.