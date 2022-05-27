أزهري عن دعاء أهل الكهف: أثره يمتد لسنوات كثيرة

دعاء أهل الكهف، تصدر محركات البحث الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، وكان أوضح الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سورة الكهف لها فضل كبير ومكانة عظيمة، وأوصانا رسول الله بقراءتها كل جمعة.

دعاء أهل الكهف

وعن دعاء أهل الكهف، قال عالم الأزهر الشريف إن سورة الكهف بها دعاء يغنيك عن الأدعية لسنوات طويلة وهو دعاء أهل الكهف في الآية رقم 10 من السورة، حيث دعا أهل الكهف قائًلين: «إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

فضل دعاء أهل الكهف

واستكمالا للحديث عن دعاء أهل الكهف، أشار «علوان» خلال مقطع الفيديو، إلى فضل دعاء أهل الكهف، مشيراً إلى أن هذا الدعاء يغنى عن سنين كثيرة من الدعاء فنجد الآية التي بعدها تقول: «فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا»، حيث ظلوا نائمين لمدة ثلاثمائة سنة، فبفضل هذا الدعاء حفظهم الله رغم طول الزمن.

واستطرد الشيخ أحمد علوان حديثه عن دعاء أهل الكهف قائلاً: إنه بسبب هذا الدعاء رزقهم الله وحفظهم رغم طول الزمن، وفروا بدينهم وتركوا شيئا لله وعوضهم الله وكانوا في رحمة الله وعنايته، فقال تعالى: «ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَاْ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا»، لافتا إلى أن الكهف وسعهم، وشعروا فيه بسكينة وطمأنينة على الرغم من ضيقه، فرحمة الله وسعت كل شيء.

دعاء أهل الكهف وفضله

وأضاف عالم الأزهر خلال حديث عن فضل دعاء أهل الكهف، أن الله حفظ أهل الكهف بسبب هذا الدعاء فجعل كلبهم حارسهم حيث قال تعالى: «وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، فنرى أن هذا الدعاء له فضل كبير، رزقهم الله بفضله الكثير من المميزات، الرحمة والسكينة والأمان، فأكثروا من هذا الدعاء أيها المسلمون».