عمرو عرفة يستأنف تصوير «أهل الكهف» بعد موسم الدراما الرمضانية

يستعد المخرج عمرو عرفة تصوير المشاهد المتبقية من فيلم «أهل الكهف» بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني، موضحا: «انتهيت من تصوير عدد كبير من المشاهد، ومن المقرر أن يتم استكمال التصوير خلال فصل الصيف بسبب طبيعة الطقس حيث نصور ما بين المغرب وتركيا، واعتبر الفيلم تحدى كبير لأنه سيكون أضخم إنتاج في السينما المصرية، حيث تدور الأحداث لـ 2500 عاما قبل الميلاد».

ويجمع فيلم «أهل الكهف» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، صبري فواز، مأخوذة عن مسرحية «أهل الكهف» للكاتب توفيق الحكيم، بينما تولى الكاتب أيمن بهجت قمر معالجتها سينمائيا.

عمرو عرفة: المسلسلات القصيرة أثرت الحالة الفنية

وأبدى مخرج مسلسل «أحلام سعيد»، في تصريحات لـ «الوطن»، إعجابه بظاهرة المسلسلات القصيرة المذاعة على عدد من المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها خلقت إثراء للحالة الفنية ما بين مخرجين وممثلين كما أنها تخدم الصناعة بشكل كبير، «هي بالتأكيد ظاهرة جيدة ولكن لا بديل عن الـ 30 حلقة في رمضان بسبب طبيعة الموسم الدرامي».

تجارب مع المسلسلات القصيرة

وأوضح عمرو عرفة أنه خاص تلك التجربة من قبل سواء مخرج أو منتج، حيث قام بإخراج حلقتين من مسلسل «حالات حرجة»، فكان كل مخرج يقدم حلقتين بقصص مختلفة، أما على مستوى الإنتاج، قال: «قدمت في عام 2009 مسلسل حكايات وبنعيشها مع الفنانة ليلى علوي، وكان عبارة عن قصتين كل واحدة تدور في 15 حلقة، وبعد نجاحها قدمنا في العام التالي الجزء الثاني وكانت تجارب إخراجية أولى في الدراما لمخرجين منهم محمد علي، سميح النقاش ومريم أبو عوف».