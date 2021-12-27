منتج «أهل الكهف»: أعتبره النسخة المصرية من gladiator

يواصل صناع فيلم أهل الكهف العمل على باقي تفاصيل الفيلم؛ لاستكمال التصوير خلال الفترة المقبلة؛ ليكون جاهزا للعرض، والذي يتضمن عددا كبيرا من الأبطال في تجربة هي الأولى من نوعها.

محمد الرشيدي يكشف تفاصيل فيلم أهل الكهف

وعن فيلم أهل الكهف، قال منتجه محمد الرشيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه عمل مختلف تماما وإنه دائما يقول عنه إنه النسخة المصرية من الفيلم العالمي gladiator؛ لأنه بالفعل عمل مهم، وبه تفاصيل مهمة يتم العمل عليها بدقة كبيرة.

وتابع الرشيدى: «المفاجأة كمان بتاعة الفيلم إنه باللغة العامية على الرغم من إن الجمهور لما شاف البوسترات الخاصة بيه ونوعية العمل تخيلوا إنه باللغة العربية الفصحى، والفيلم بيتضمن كل أنواع الدراما فيه أكشن حربين مهمين جدا وكمان بيتضمن قصة حب وفيه كوميدي».

وأكد الرشيدي أنَّ ميزانية الفيلم كبيرة، وأن هذا النوع من الأعمال لا يهدف إلى الربح، لكنها تكفي أن يوضع اسم المنتج عليها؛ لأنه يكون عمل قيم في الأرشيف الخاص به قائلا: «أي شخص داخل عمل زي دا ومتخيل إنه هيكسب حاجة من الاتنين أما إنه شخص بيحلم أو مش فاهم في الشغلانة، أي منتج بيعمل نوعين من الأعمال إما عمل للمكسب وإما عمل علشان يكبر اسمه».

فيلم أهل الكهف

يذكر أن فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى وغادة عادل وعمرو عبدالجليل ومصطفى فهمي، وماجد المصري وصبري فواز، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين وهو معالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد الرشيدي.