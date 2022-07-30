إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كلٍ من «محمود م ا ح» 12 عامًا، و«أحمد م. ا. ح» 10 أعوام، و«مروان م أ ح» 4 سنوات، جميعهم أشقاء، و«ريتال م ع» 7 أعوام، من أفراد العائلة، مصابين بحالة قيء وغثيان، إدعاء تسمم غذائي.

التسمم نتيجة تناولهم وجبة أرز منزلي

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال والد الأطفال من الأول حتى الثالث، أفاد بحدوث التسمم نتيجة تناولهم وجبة أرز منزلي.

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وحجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق التحقيق المختصة.

وكان قد أصيبت طالبة تقيم دائرة مركز المنشاة بسوهاج، بتسمم إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «ع. ف. م»، 18 سنة، طالبة، وتقيم بناحية دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء إثر تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.