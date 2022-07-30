تشييع جثمان إبراهيم الدسوقي نجم الزمالك السابق اليوم بمسقط رأسه في القليوبية

أعلنت أسرة نجم نادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي، دفن جثمانه، اليوم السبت، عقب صلاة الظهر، في مقابر الأسرة بقرية الشموت بمحافظة القليوبية، ويشيع جثمان لاعب الزمالك السابق، عقب أداء صلاة صلاة الجنازة عليه بمسجد إبراهيم مرسي في بنها.

ومن جانبه، أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي بيانا، نعى خلاله إبراهيم الدسوقي أحد رموز النادي، وعضو مجلس الإدارة السابق.

الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثمان لاعب نادي الزمالك السابق

وانتهى فريق من الطب الشرعي ببنها من تشريح جثمان لاعب الكرة بنادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي، الذي توفى صباح أمس داخل المستشفى، متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي على يد نجله، وذلك بناء على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وجارٍ كتابة تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه لإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.