الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثمان لاعب نادي الزمالك السابق

انتهى، منذ قليل، فريق من الطب الشرعي ببنها من تشريح جثمان لاعب الكرة بنادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي، والذي توفي صباح اليوم داخل المستشفى، متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي على يد نجله، وذلك بناء على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وجار كتابة تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه لإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار المستشفى

تلقت جهات التحقيق، صباح اليوم، إخطارا من المستشفى بوفاة، لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم الدسوقي داخل المستشفى متأثرا بإصابته على يد نجله الأسبوع الماضي وتم نقله على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وعلى الفور قررت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بمقتل سيدة وإصابة زوجها ووالدتها وحفيدتها داخل منزلهم بمدينة بنها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، كما تبين العثور على زوج المجني عليها ويدعى إبراهيم الدسوقي لاعب كرة قدم سابق بنادي الزمالك، كما تبين إصابة والدة المجني عليها وحفيدتها، وتم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بنها التعليمي بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

التحريات

وكشفت التحريات بأن نجل المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب رفض والدته إعطاءه اموالا لشراء مخدرات، ما دفعه لتسديد عدة طعنات للمجني عليها وعند تدخل والدة المجني عليها وحفيدتها قام المتهم بتسديد عدة طعنات لهما، وعندما حاول زوج المجني عليها ووالد المتهم السيطرة عليه ضربه بفازة في الرأس والتي أسفرت عن وفاته صباح اليوم.