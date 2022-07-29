اعترافات نجل إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك: حاول يمنعني أقتل أمي فضربته بفازة

«ضربته بالفازة على دماغه عشان كان عايز ياخد السكينة مني».. تلك الكلمات كانت أول اعتراف من شريف الدسوقي نجل إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك في فترة السبعينيات، خلال استجوابه من جهات التحقيق بعد أن استدعته النيابة العامة، ونسبت إليه تهمة جديدة، وهي قتل والده عمدًا متأثرًا بإصابته بعد أيام من قتل والدته داخل منزل الأسرة في القليوبية، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته بقوله: «كان عايز يمنعني من ضرب أمي».

نجل إبراهيم الدسوقي محبوس بتهمة قتل والدته قبل 10 أيام

وأضاف نجل إبراهيم الدسوقي، نجم الزمالك السابق خلال حديثه أمام جهات التحقيق، أنه اعتدى على والدته قبل أيام داخل منزل الأسرة بسبب معاملته بطريقة سيئة، فأمسك السكين وطعنها عدة طعنات داخل منزل الأسرة في بنها انتقاما منها، وعندما حضرت جدته لأمه وحاولت منعه طعنها أيضًا في يده كما طعن ابنة شقيقته التي حاولت التدخل لمنعه من الاعتداء على والدته فأصيبت أيضا بجروح، وبحسب التحقيقات المتهم مريض نفسيًا ويعاني من حالة صرع شديد وهياج دفعته لارتكاب الجريمة المروعة.

نجل إبراهيم الدسوقي يعترف يشرح جريمة قتل والده

وتابع نجل إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق في حديثه إلى النيابة العامة أن والده كان يمسك في يده قطعة خشبية ويحاول السيطرة عليه عندما وجده يعتدي على والدته، لكن المتهم أسرع إلى ضربه بفازة على رأسه فسقط على الأرض فاقدا للوعي ونقل للمستشفى وظل يتلقى العلاج فيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بإصابته، وعقب انتهاء المتهم من سرد تفاصيل جريمة قتل والده أعادته الشرطة إلى محبسه تنفيذًا لقرار النيابة العامة السابق بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدته وإصابة جدته وابنة شقيقته عمدًا.

القبض على نجل لاعب الزمالك إبراهيم الدسوقي

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على نجل إبراهيم الدسوقي نجم الزمالك السابق فترة السبعينات بتهمة قتل والدته واصابة وجدته وابنة شقيقته ووالده، لكن الأخير لقي مصرعه صباح اليوم متأثرًا بإصابته وبينت التحقيقات أن المتهم يعاني من حالة هياج وصرع.