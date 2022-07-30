رامي جمال يعتذر لجمهوره عن إلغاء حفل بورتو: «الشركة المنظمة لم تلتزم»

اعتذر الفنان رامي جمال خلال بيان صحفي نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لجمهوره عن إلغاء حفل بورتو جولف.

وكان نص البيان كالتالي: «توضيح هام بشأن حفل بورتو جولف، الفنان رامي جمال وصل قبل موعد الحفل بيوم في الساحل الشمالي وأيضاً ووصل مكان الحفل الساعة التاسعة والنصف ولم تلتزم شركة التنظيم بالاتفاق المالي المتفق عليه وانتظار الفنان لمدة ثلاث ساعات، وذلك أدى إلى اعتذار الفنان ومغادرته، وذلك لعدم احترامهم للفنان أو الجمهور أو إدارة بورتو».

رامي جمال يوجة اعتذارا للجمهور

وأضاف الييان: «يعتذر الفنان بشدة لجمهوره المتواجد بمكان الحفل، ولكن يوجد التزمات مالية للفرقة والانتقالات والإقامة التي دفعها الفنان نظرا لعدم التزام الشركة المنظمة.. ويؤكد أن ذلك آخر تعامل مع ذلك الشخص والشركة الخاصة به».

واختتم: «يكرر الفنان بالاعتذار إلى جمهوره الكبير المحترم الذي تواجد اليوم في مكان الحفل وسوف ينسق موعد قريب لإقامة حفل مع إدارة بورتو لتعويضهم عما حدث».

حفل رامي جمال في بورتو جولف

وكان من المقرر أن يحيي رامي جمال حفلا غنائيا، أمس، في بورتو جولف ولكنه ألغاه قبل انطلاق الحفل بدقائق بسيطة، حسبما أعلن خلال فيديو نشره عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

يذكر أن رامي جمال شارك مؤخرًا مع إليسا في تلحين أغنية من أول دقيقة التي قدمتها الفنانة اللبنانية بطريقة الدويتو مع سعد لمجرد وحققت نجاحًا كبيرًا وملايين المشاهدات على اليوتيوب، كما تصدرت التريند العالمي.