رامي جمال يلغي حفل جولف بورتو بسبب سوء التنظيم

أعلن الفنان رامي جمال، عبر ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إلغاء حفله الذي كان من المقرر إحياؤة في جولف بورتو مساء أمس 29 يوليو.

وقال رامي جمال، خلال فيديو نشره عبر حسابه: «الجمهور اللي جاني حفل جولف بورتو أنا آسف إني بعمل الفيديو ده، أنا جيت مخصوص عشان أطلع أغني معاكم وأنبسط، بس للأسف فيه التزامات لفلوس الفرقة والسفر والأتوبيس وللأسف منظم الحفلة لم يلتزم بها نهائيا، أنا آسف كان نفسي أبقى معاكم النهاردة، وأشوفكم يوم تاني إن شاء الله».

أعمال رامي جمال

ويعيش رامي جمال حالة من النشاط الفني، حيث أعلن الخميس الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الاستعداد لطرح أغنيته الجديدة «بقيت أخاف».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنيه وعلق عليها قائلًا: «اللي بيحبوا الأغاني الدراما، افتكروا إن أنتم اللي سخنتوني ربنا معاكوا بقى البوسترات من تصوير شادي قاسم وستايلست ناريمان، شعر صدام، وإشراف عام على الألبوم مدير شركه نجوم ريكورد ياسر خليل». بقيت بخاف من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان غريب توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

ومن ناحية أخرى أعلن رامي جمال، الشهر الماضي عن ألبومه الجديد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلًا: «شكرًا لشركتنا وشكرًا لكل المبدعين، وكل فرد شارك في الألبوم ده، وفي كل خطوة عملناها لفنان هو نتيجة لتعب وحب ومجهود كل الصناع، وما كان ليكون من غيرهم وعد إن شاء الله تتبسطوا، جاهزين ولا إيه».