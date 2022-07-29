تطورات ولادة طفلة تحمل جنينا في بطنها بالدقهلية.. يتم تجهيزها للعمليات

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، إن حالة ولادة طفلة بداخلها ما يشبه جنين، في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، والتي عرفت إعلاميا بـ«طفل داخل طفل»، إن أسرة الطفلة أحضرتها إلى المستشفى بالفعل، وبالفحص تبين وجود نسيج تكوين جنين داخل الرحم، والطفلة المولودة لا تعاني من أي انسداد، وهو ما جعل حالتها العامة مستقرة، وسيتم تجهيزها يوم الأحد القادم لإجراء جراحة داخل المستشفى.

اسقرار حالة طفلة بداخلها جنين بالدقهلية

وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطفلة بداخلها جنين في حالة مستقرة، وسيتم وضعها في الحضانة، وعمل إجراءات العملية الجراحية، ولا يشترط أن تكون جراحة عاجلة، وما سيتم هو استئصال الجزء الزائد، خاصة أن الطفلة لا تعاني أي انسداد.

أساتذة عين شمس عرضوا المساعدة في علاج الطفلة

من جانبه، قال الدكتور زياد إسماعيل، استشاري طب الأطفال، ومكتشف الحالة، إن أساتذة بكلية الطب جامعة عين شمس تواصلوا معه للمساعدة في إجراء الجراحة للطفلة، وتقديم يد المساعدة في أي إجراء، خاصة أنه سبق وأن تعاملوا مع حالة مشابهة، والطفلة حاليا في حضانة مستشفى أطفال المنصورة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

الوروم «هيكل جنيني لم يتكون» ولا بد من إزالته

وأضاف «إسماعيل» لـ«الوطن»، أن الجزء الموجود داخل الطفلة المولودة هي «هيكل جنيني لم يتكون»، ولا بد من إزالته لأن تركه يمثل خطورة على الطفلة المولودة لأن تلك الخلايا تكون خلايا جينية مؤسسة للأورام، لذلك سيتم استئصال تلك الأجزاء في أسرع وقت.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الحالة كان صعبا، خاصة أن طفلة مولودة منذ ساعات ويكون القرار عمل أشعة تلفزيونية ثم أشعة عادية، وتشخيص الحالة على أن الموجود داخل الطفلة هو هيكل عظمي غير مكتمل وليس أورام، والأصعب كان على أهل الطفلة، خاصة أن والدي الطفلة أقارب، لكن تم شرح الوضع لهم وتقبلوه، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات الطبية لإزالة الجزء الزائد.