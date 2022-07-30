وفاة صديقة دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي.. وإيمي سمير غانم تنعيها

حالة من الحزن سيطرت على الفنانة إيمي سمير غانم، بعد وفاة صديقة والدتها، والتي حرصت على نعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بكلمات مؤثرة.

ونشرت إيمي صورة لصديقة والدتها وعلقت قائلة: «ربنا يرحمك يا حبيبتي، ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون».

لتتذكر إيمي والديها وتنشر صورة تجمعها بهم هي وشقيقتها دنيا سمير غانم وعلقت عليها قائلة: «وحشتوني.. الحمدلله»

لتنشر إيمي سمير صورة أخرى تجمع والدتها الراحله دلال عبدالعزيز والفنانة رجاء الجداوي، وصديقتهم الراحلة، والذي نعتها إيمي منذ قليل.

ابنة رجاء الجداوي تنعى الفقيدة

ونشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورا تجمع والدتها بالفقيدة، عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت على الصور: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة رهيبة خبر وفاتك يا حبيبتي وحبيبة أمي الله يرحمها، الله يرحمكم جميعا، يا أغلى الناس».

تسليم أهالي

وكانت روجت إيمي سمير غانم عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلم تسليم أهالي، والذي تشاركه فيه والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم ومن المقرر عرضه يوم 3 أغسطس.

ويشارك في بطولته هشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويشهد الفيلم ظهورا خاصا للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والتي انتهت من تصوير دورها قبل إصابتها بفيروس كورونا، حيث تجسد دور موظفة حكومة تقع في غرام بيومي فؤاد وينشأ بينهما عددا من المواقف الكوميدية، وظهرت على البوستر الدعائي للفيلم بشكل كوميدي، حيث ترتدي فستان زفاف وبجوارها الفنان بيومي فؤاد.