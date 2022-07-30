الخلاف بين إيلون ماسك وتويتر يصل ساحات المحاكم.. أول جلسة 17 أكتوبر

صعّد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ورئيس شركة «سبيس إكس»، معركته القانونية ضد شركة «تويتر» حيث رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد «تويتر» بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

ورفع محامو ماسك دعوى، وأودعوها المحكمة في ولاية ديلاوير الأميركية من أجل وقف هذه الصفقة.

الجلسات ستبدأ في 17 أكتوبر

ونقلت «العربية» عن قاضية المحكمة أن جلسات هذه القضية ستبدأ في 17 أكتوبر المقبل، وستستمر لمدة 5 أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته المليارية.

وقال ماسك، في تصريحات صحفية إنه انسحب من الصفقة في 8 يوليو، ملقيا باللوم على شركة تويتر لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

دعوى قضائية بسبب توقف الصفقة

وكانت شركة تويتر أقامت دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه، وأكدت أن ماسك ملزم بعقد صفقة الاندماج بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد، وأحيلت القضية بشكل سريع إلى المحاكمة الأسبوع الماضي.

ووافق إيلون ماسك وإدارة تويتر على إجراء محاكمة في 17 أكتوبر، ولكنهما اختلفا بشأن حدود ما يتم الكشف عنه أو إمكانية الحصول على الوثائق الداخلية والأدلة الأخرى، بينما اتهم إيلون ماسك شركة تويتر بالتلكؤ في الاستجابة لطلباته للكشف عن بيانات، بينما اتهمته تويتر بالسعي للحصول على قدر كبير من البيانات التي لا علاقة لها بالمسألة الرئيسية في القضية.