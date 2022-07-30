جمعهما اللعب والموت.. تفاصيل وفاة الطفلين «سامح» و«زين» بسبب نقص الأكسجين

«سامح» و«زين» عمر كل منهما 3 سنوات تربطهما صلة قرابة، اعتادا اللعب سويًا أوقاتًا طويلة يوميًا، الطفلان جمعهما اللعب والموت أيضًا داخل سيارة والد أحدهما الملاكي، جلس الطفلان داخلها وأغلقا الأبواب وزجاج السيارة حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة بسبب نقص الأكسجين، وبعد رحلة بحث عن الطفلين عندما لاحظت أسرتيهما اختفائهما من أمام منزلي أسرتيهما في ديرب نجم بالشرقية عثر عليهما داخل سيارة ملاكي مغلقة جثتين هامدتين.

حزن أسرتي طفلي الشرقية

الحزن والحسرة سكن قلوب أسرتي طفلي الشرقية وسكان قرية «شنبارة» في الشرقية بعد خبر وفاة الطفلين، وأخطرت أجهزة الأمن، التي انتقلت إلى مكان الواقعة وجرى معاينة للسيارة التي شهدت وفاة الطفلين «سامح» و«زين»، كما ناظرت النيابة العامة جثمان الطفلين وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة أو آثار ضرب وتعذيب تشير إلى وجود شبهة جنائية وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلين وإعداد تقريرًا عن أسباب وفاتهما وموافاة النيابة بما أسفر عن تقرير الطب الشرعي.

التحريات: لا توجد شبهة جنائية في وفاة طفلي الشرقية

بينت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية وناتجة عن نقص الأكسجين وبسماع أقوال أسرتي طفلي الشرقية قالا أن الطفلين أقارب ويلعبان سويًا بشكل يومي وأنهما دخلا سيارة والد أحدهما في غفلة من متابعة أسرتيهما وأغلقا عليهما أبواب السيارة والزجاج بشكل محكم حتى ماتا وهما داخل السيارة، وأن أسرتيهما انتبهتا بعد ساعات من اختفائهما وبالبحث عنهما عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل السيارة.

بلاغ بوفاة طفلي الشرقية بسبب نقص الأكسجين

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أسرتي الطفلين طفلي الشرقية بوفاتهما داخل سيارة ملاكي بسبب نقص الأكسجين، وأكّدت تحريات المباحث رواية الأسرة وتبين صحتها عن طريق جمع الأدلة وسماع رواية الجيران وما أفاده التقرير الطبي على جثماني الطفلين.