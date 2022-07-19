مصرع طفلين وإصابة ثالث صدمتهم سيارة مسرعة في بورسعيد 

لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثالث بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة في حي «الزهور»، بمدينة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على سلطات التحقيق المختصة واستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار أمني بإصابة 3 أطفال دهساً في حي الزهور

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور، التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، طفل يُدعى «ياسين علي محمد الجندي»، 5 سنوات، مصاباً بنزيف في المخ، وتوفى أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، كما وصل طفل مجهول الهوية، عمره حوالي 12 سنة، جثة هامدة، إلى المستشفى، إضافة إلى طفل ثالث يُدعى «سيف علي محمد الجندي»، 10 سنوات، شقيق الأول، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأطفال الثلاثة تعرضوا للدهس من سيارة مسرعة، أثناء تواجدهم في الشارع بمنطقة «علي بن أبي طالب»، ضمن حي الزهور، وقام عدد من الأهالي بنقل أحد الأطفال المصابين للمستشفى، بينما نقلت سيارات الإسعاف الطفلين الآخرين، كما تحفظ الأهالي على سائق السيارة، وتسليمه إلى قسم شرطة الزهور.

تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات

وأمر مدير أمن بورسعيد بتحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي الطفلين وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بالتعرف على هوية الطفل الثاني، والتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة.