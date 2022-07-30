بعد حادث فريق Mirror.. أحد المصابين يخرج من المستشفي والآخر مهدد بالشلل

مازالت أخبار حادث فريق «Mirror» الغنائي تتصدّر المشهد على المستوى العالمي، وذلك بعد ما سقطت شاشة عملاقة على مجموعة من الراقصين خلال الحفل الذي أقيم في هونج كونج، أدت إلى إصابة اثنين ونقلهما إلى المستشفى وكان أحدهما في حالة خطيرة ويتلقى العلاج في العناية المركزة، وخلال الساعات الأخيرة خرج أحد الراقصين من المستشفي بينما لا يزال الثاني في حالة حرجة.

وكشفت المستشفي في بيان صحفي، الحالة الصحية للمصابين في حادث فريق Mirror، «أحد الجرحى يقيم في وحدة العناية المركزة في حالة خطيرة وخضع لعملية جراحية أمس الجمعة، والمصاب الآخر في حالة مستقرة خرج برفقة أسرته اليوم»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

لم تذكر السلطات في هونج كونج اسم الراقصين اللذان أصيبا بجروح خطيرة في حوالي الساعة 10.35 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس الماضي خلال حادث فريق Mirror، ولكن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنَّ تشانج تسز فونج البالغ من العمر 29 عامًا، هو الشخص الذي خرج من المستشفى، وأن مو لي كاي ين البالغ 27 عامًا، لا يزال في المستشفى.

تفاصيل الحالة الصحية للراقص المصاب في حادث فريق Mirror

نقلاً عن مصادر طبية، ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أنَّ «مو» الراقص المصاب في حادث فريق «Mirror»، خضع لمدة 8 ساعات من الجراحة في مستشفى الملكة إليزابيث يوم الجمعة، حيث أصيب رأسه ورئتيه وخلعت فقراته الثالثة والرابعة من العنق، إذا لم يستجب للعلاج، فقد يصاب بالشلل.

عائلة الراقص المصاب في حادث فريق «Mirror» تصل لـ هونج كونج

وكانت تواجه عائلة الراقص المصاب مشكلة في الوصول إلى هونج كونج مع الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي التي تفرضها على الوافدين من الخارج، «لقد قام أفراد عائلة مو بالفعل بتأمين ترتيبات رحلتهم إلى هونج كونج والإقامة في فندق مخصص للحجر الصحي، سيقدم مكتب الصحة المساعدة قدر الإمكان وفقًا للآلية الحالية، بحيث يمكن لأفراد الأسرة زيارة المريض في المستشفى بمجرد الانتهاء من إجراءات الحجر الصحي الداخلي اللازمة عند وصولهم إلى هونج كونج»، وفقا للمتحدث باسم مكتب الصحة.

وأوضح في بيان أنَّ نتائج الاختبارات السلبية، قائلًا إنَّ الأشخاص في الحجر الصحي قد يُسمح لهم مؤقتًا بالخروج لزيارة أقارب في حالة حرجة، بشرط أن يكون لديهم مستندات داعمة، مثل خطاب من المستشفى.