الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ نسبة الرطوبة في الجو مرتفعة، إذ تؤدي إلى المزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، ما يؤدي إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة.

نصائح بالقيادة بهدوء تام

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف: «ننصح قائدي المركبات والمسافرين على الطريق القيادة بهدوء تام، واتباع تعليمات المرور، وتتكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 6 أو 7 صباحًا».

أجواء شديدة الحرارة رطبة فترات النهار

وتابعت: «الأجواء شديدة الحرارة الرطبة مستمرة في فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية عدا السواحل الشمالية، وفي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، والأجواء هناك حارة رطبة خلال فترات النهار، وفي فترات الليل نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، وبخاصة مع هدوء سرعات الرياح، وسنتحول من الأجواء شديدة رطبة إلى الأجواء الحارة الرطبة غدا، لكن الانخفاض سيكون طفيفا بنحو درجة».