«الأرصاد» تحذر من طقس غدا الجمعة.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس شهد استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، وموعد تكونها يكون في الساعات المتأخرة من الليل، أي الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس أي من الساعة السادسة إلى السابعة صباحًا.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين بالقيادة بهدوء تام واتباع كل تعليمات المرور، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية غدًا وبعده، كما سيستمر ارتفاع درجات الحرارة، حيث سيشهد الغد ارتفاعًا آخر ولكنه سيكون طفيفًا، وستكون قيم الحرارة في القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ولكن المحسوسة ستصل إلى 40 درجة مئوية، مقابل 39 درجة اليوم الخميس.

أجواء عالية الرطوبة

وأضافت: «ستستمر نسب الرطوبة العالية وهي ما يزيد من إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، وسنستمر في الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في فترة النهار، وفي فترة الليل تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة التي تتجاوز 95% على السواحل الشمالية و80% على القاهرة الكبرى، وهو ما يشعرنا في فترات الليل بارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن نشاط الرياح يكون نسبيًا فقط خلال فترات المساء، ولكن في فترات الليل لا يكون هناك أي نشاط للرياح».