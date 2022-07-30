تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للكليات .. اعرف موعد اختبارات المعادلات

أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة جاهزية الجامعات المختلفة لأعمال تنسيق القبول 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، والتي منها ضرورة الاستعداد لأعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للكليات بمختلف الجامعات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها في هذا الشأن، ووفق الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي على فتح باب التقدم الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد المختلفة لأداء امتحانات المسابقات المركزية الموحدة «المعادلات» وغيرها، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للكليات

وفي إطار توجيهات الأعلى للجامعات بشان الاستعداد لـتنسيق الدبلومات الفنية 2022 للكليات، أوضح المجلس أنه يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، مشدداً على ضرورة مراعاة إمكانية مد فترة التقديم لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ووافق الأعلى للجامعات الحكومية خلال إجتماعه الدوري على إدراج الجامعات التكنولوجية الجديدة و هي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، و جامعة الدلتا التكنولوجية، و جامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، بموقع التنسيق الإلكتروني، خلال مرحلة اختبارات القدرات لجميع الشهادات 2022 و التي منها شهادات الدبلومات الفنية، على أن يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بطلاب الدبلومات لاحقًا.

وأدرج الأعلى للجامعات، ضمن اختبارات القدرات العام الجديد، جامعة مصر الدولية التكنولوجية وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والكلية التكنولوجية بالفيوم «دمو»، مشددًا على ضرورة اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.