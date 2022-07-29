«التعليم العالي» تحدد طريقة دفع رسوم امتحان القدرات 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طريقة طريقة دفع رسوم امتحان القدرات 2022، موضحة أن الاختبارات تسير بصورة منتظمة منذ بداية عقدها حتى الآن وتستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع مختلف الجامعات الحكومية.

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها، أن طريقة دفع رسوم امتحان القدرات، هي «فوري»، موضحة أن الطالب يسدد الرسوم عن طريق فوري ويجب عليه تقديم ايصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبار للكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

قيمة رسوم امتحان القدرات

وأكدت الوزارة أن رسوم امتحان القدرات هي 450 جنيهًا، موضحة أنه في حالة رسوب الطالب لا يجوز له بأي حال من الأحوال إعادة الاختبار مرة أخرى، مشددة على الطلاب بضرورة الاطلاع على الدليل الارشادي الذي تم توفيره على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن الدليل الإرشادي يشمل كافة التفاصيل الخاصة بامتحان القدرات من حيث نوعية الأسئلة وزمنها والأدوات المطلوبة للإجابة عليها، فضلاً عن الخطوات الخاصة بآلية التسجيل نفسها.

حقيقة مد فترة تسجيل امتحان القدرات

وفي سياق متصل، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنّ اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن النتيجة متاحة أول بأول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي نية لمدة فترة تسجيل اختبارات القدرات لبعد يوم 6 أغسطس، مؤكدًا أن الوقت المخصص كافي لجميع الطلاب، مشددًا على الطلاب بضرورة الالتزام بشروط أداء الاختبار الموضحة على موقع المجلس والالتزام بالإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

طريقة التسجيل لاختبارات القدرات 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

- حجز اختبارات القدرات.

- اختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها الطالب.

- طباعة ايصال التسجيل.