حبيبة البسومي المتأهلة لبطولة العالم لتنس الطاولة: واجهت تحديات كبيرة

قالت حبيبة البسومي صاحبة فضية البطولة الأفريقية لتنس الطاولة تحت 15 سنة والمتأهلة إلى بطولة العالم، إنّها واجهت تحديات كبيرة حتى أنها لم تكن ستشارك في البطولة، لكنها فازت ببطولة الجمهورية تحت 15 سنة: «المفروض كنت اتمرن كويس على قد ما أقدر، وكنت أتدرب 4 ساعات يوميا وكنت أحاول تنظيم نسبة السكر في الدم حتى لا ترتفع».

حبيبة: عائلتي شجعتني كثيرا وبخاصة والدي

وأضافت «حبيبة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عائلتي شجعتني كثيرا، وبخاصة والدي، كان لديّ حماس كبير وكنت أشعر بأنني سأتأهل إلى بطولة العالم، ووالدي سيمنحني هدية».

حبيبة: فزت بالمركز الأول في الفردي والثاني في الزوجي

وتابعت «حبيبة»: «ركزت في اللعب من المباراة الأولى حتى نهاية البطولة، فزت بالمركز الأول في الفردي والمركز الثاني في الزوجي، ومفيش حاجة صعبة طول ما أنا مركز وعندي حماس وشجاعة، لكن الفردي هو الأصعب، مباراتي النهائي ونصف النهائي كانتا قويتين للغاية».

حبيبة: كنت حاسة إني هتأهل لكأس العالم

وحول طقوس المباريات، قالت «حبيبة»: «أركز بشكل أكبر في التمرين، ومفيش هزار، يعني معنديش طقوس معينة، ومش بحس بخوف من حد، وكنت حاسة إني هتأهل لكأس العالم».