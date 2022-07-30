سعفان يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد: جعله الله عام بركة على بلادنا

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالعام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

مناسبة جليلة تجسد أسمى معاني الجهاد

وأكّد وزير القوى العاملة أنَّ هذه المناسبة الجليلة كانت رمزاً لتجسيد أسمي معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

سعفان: عمال مصر يعاهدون الرئيس بمواصلة العمل الجاد

وقال سعفان إنَّه بهذه المناسبة يعاهد عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس التوفيق والسداد.