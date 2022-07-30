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وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص

كتب:

ماهر هنداوي
11:21 ص | السبت 30 يوليو 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن يكون السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

سعفان: يجوز تشغيل العامل في ذلك اليوم إذا اقتضت حاجة العمل

وقال وزير القوى العاملة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر.

وأضاف سعفان، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.