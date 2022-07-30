التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ328 موظفا بثلاث وحدات إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ 328 موظفا في ثلاث وحدات إدارية، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وتضمَّنت دراسة الجهاز الموافقة على التسوية لعدد 254 بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، و60 بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، و14 موظفا بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة

وتعد إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ينشر الجهازالمركزي لـ التنظيم والإدارة كل شهر، تقريرا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

تثبيت 4013 موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة خلال يونيو

جدير بالذكر أن الجهاز انتهى خلال شهر يونيو الماضي من دراسة تثبيت 4013 موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و80 آخرين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الانتهاء من دراسة نقل 633 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد 204 موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و37 موظفا بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى ترقية 2635 موظفا منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و373 بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، و113 آخرين بجامعة جنوب الوادي.