«التنظيم والإدارة»: 135 ألف متقدم لمسابقة المعلمين والنتائج في أغسطس

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك 135 ألف متقدم لمسابقة تعيين المدرسين التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن المسابقة منقسمة إلى 27 مسابقة نوعية، لمعلمي رياض الأطفال، وكذلك 27 مسابقة نوعية لمعلمي الفصول، لتكون كل محافظة لها الأعداد الخاصة بها.

الاختيار بين المتقدمين من كل محافظة والإعلان شمل جميع المحافظات

أوضح «الشيخ»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاختيار سيكون بين المتقدمين من كل محافظة، والإعلان شمل جميع المحافظات، لافتا إلى أن المتقدمين إلى معلم الفصل، بلغ عددهم 89394 ومعلم رياض الأطفال 15 ألف، وحاليا تجرى مرحلة الفحص والتدقيق للمستندات، للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الإعلان.

إعلان النتيجة على بوابة الوظائف الحكومية

أشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أن صفحة بوابة الوظائف الحكومية، ستعلن النتائج فور الانتهاء منها، ليتحدد للمتقدم إن كان جرى قبوله لدخول الاختبارات الإلكترونية، أو أن تكون الأوراق والمستندات المقدمة غير مطابقة للأوراق المطلوبة في المسابقة، موضحا أن النتائج ستعلن في شهر أغسطس وبعد ذلك تصل رسالة على الحساب الخاص بالمتقدم على بوابة الحكومة المصرية، بتحديد موعد الاختبارات الإلكترونية للفائزين.

تصحيح إلكتروني لاختبارات مسابقة المعلمين

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الامتحانات ستكون إلكترونية دون تدخل بشري على الإطلاق، موجها النصيحة للمتقدمين لمسابقة المعلمين بالعمل على رفع قدراتهم المهنية والعلمية والتدريبية.