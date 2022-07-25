«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية جديدة في مطروح .. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، عن احتياج محافظة مطروح لسد العجز في بعض الوظائف الخالية بها، ومن بينها ما يلي:

الوظائف المطلوب سد العجز فيها

أولا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ

بيانات الوظيفة:

الجهة طالبة الإعلان: محافظة مطروح.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: محافظة مطروح.

وصف الوظيفة: يختص شاغلها بالاشتراك فى وضع السياسات العامة للديوان العام للمحافظة والإشراف على الوحدات التابعة له.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يتولى الإشراف العام على الأنشطة والتقسيمات الأدنى التابعة له بالمحافظة التي تساعد في رسم السياسة العامة للمحافظة ومتابعة أعمالها.

المهارات الفنية: اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها سنة على الأقل فى وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عالي مناسب.

المستندات المطلوبة: بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد مرفقًا به موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات والإنجازات السابقة ومقترح التطوير + ملف من أصل جميع المستندات + 7 صور من الملف الأصلي.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/07/25.

نهاية الإعلان: 2022/08/25.

العدد المطلوب: مدير واحد.

بيانات الاتصال: باسم اللواء المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بمطروح

ثانيا: مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بمطروح.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: محافظة مطروح.

وصف الوظيفة: تختص هذه الوظيفة بالاشتراك في وضع السياسات المالية والإدارية واقتراح الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها.

المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: القدرة على اقتراح خطط العمل ومتابعة تنفيذها في مجال الشؤون المالية والإدارية وإعداد الموازنات التخطيطية في المواعيد المحددة وإعداد الحسابات الختامية.

المهارات الفنية: اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل فى الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الوصف أو قضاء مدة بينية مقدرها سنة على الأقل فى وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين:

شروط المؤهل: مؤهل تجاري عالي تخصص مناسب لطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة: بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد مرفقًا به موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات والإنجازات السابقة ومقترح التطوير + ملف من أصل جميع المستندات + 7صور من الملف الأصلي.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان:

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2022/07/25.

نهاية الإعلان: 2022/08/25.

العدد المطلوب: مدير عام واحد.

بيانات الاتصال: باسم اللواء المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بمطروح

ثالثا : مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمطروح

بيانات الوظيفة المطلوب شغلها

الجهة طالبة الإعلان: مديرية التربية والتعليم بمطروح.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: محافظة مطروح.

وصف الوظيفة: تختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على جميع أعمال الخدمات التعليمية وخاصة فى الناحية التنفيذية داخل نطاق المديرية.

المهارات المطلوبة:

المهارات الأساسية: القدرة على اقتراح خطط العمل ومتابعة تنفيذها في مجال الشؤون التنفيذية وإجراء زيارات ميدانية وإصدار توجيهات وملاحظات لازمة لحسن سير العمل.

المهارات الفنية: اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الوصف أو قضاء مدة بينية مقدرها سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل تربوي عالي أو مؤهل عالي مناسب.

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد مرفقًا به موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات والإنجازات السابقة ومقترح التطوير + ملف من أصل جميع المستندات + 7 صور من الملف الأصلي.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/07/25

نهاية الإعلان:2022/08/25

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:بإسم اللواء المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بمطروح