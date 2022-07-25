التنظيم والإدارة: يجب تأهيل المتقدم لمسابقة المعلمين سلوكيا ومهنيا ونفسيا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم الاتفاق على البدء في مسابقة المعلمين بمعلمي رياض الأطفال والفصل أي الصفوف الثلاث الأولى في المرحلة الابتدائية،: «135 ألف تقدموا لمسابقة تعيين المدرسين التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم»، مضيفا أنه جرى إطلاق 27 إعلان لكل تخصص على مستوى الجمهورية ومن حق الجميع التقديم وفقا للشروط.

المعيار الرئيسي في التعيين هو المسابقات

وأضاف «الشيخ»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقديم من 2 يوليو إلى 24 يوليو وتلقينا 135 ألف طلب من المعلمين بينهم، 45 ألف رياض أطفال والباقي متقدمين لوظيفة معلم فصل، مشيرا إلى أن المعيار الرئيسي في التعيين هو المسابقات والاختيار بعد إنشاء مركز المسابقات المركزية المميكن دون أي تدخل بشري، مؤكدا أن الاختيار سيكون بين المتقدمين من كل محافظة والإعلان شمل جميع المحافظات.

صفحة بوابة الوظائف الحكومية ستعلن نتائج مسابقة المعلمين

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن صفحة بوابة الوظائف الحكومية، ستعلن نتائج مسابقة المعلمين وتوضح للمتقدم موقفه من المستندات سواء إن كانت مقبولة أو مرفوضة متابعا «محتاجين إن اللي يشتغل في وظيفة عامة يكون مؤهل نفسيا وسلوكيا ومهنيا»، موضحا أن ذلك جرى من خلال الاستعانة بمجموعة من أساتذة علم الاجتماع الذين حددوا أن يكون الموظف العام منضبطا وملتزما ولديه الرغبة والقدرة في النمو والتطور والتعلم الذاتي.

تصحيح إلكتروني لاختبارات مسابقة المعلمين

وأكد «الشيخ»، أن الامتحانات تضمن الكفايات السلوكية المناسبة للمعلم والتي تختلف بدورها عن أي وظيفة أخرى، بالإضافة لامتحانات الكفايات اللغوية ومنها اللغة العربية واللغة الأجنبية التي يجيدها المتقدم على أن تتم تلك الاختبارات بشكل إلكتروني دون تدخل بشري على الإطلاق.