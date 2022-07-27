أجهزة تعويضية وسماعات طبية لأصحاب الهمم بقرى ونجوع مطروح

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أنها في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد 239 جهازا تعويضيا وسماعة طبية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ونجوع مراكز محافظة مطروح الثمانية، وذلك لرعاية هذه الشريحة في المناطق النائية المختلفة بصحراء مطروح.

تعاون مع الأورمان للأكثر احتياجا

وقالت فاطمة أنور، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

أطراف صناعية لأهالي مطروح

وفي سياق متصل أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وذكر «شعبان» أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مطروح وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

15.700 جهازا تعويضيا و6000 سماعه طبية

ولفت «شعبان» أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15.700 جهازا تعويضيا و6000 سماعه طبية.