5 أنشطة سياحية قد لا تعرفها عن مطروح.. الوديان والخيل وصيد الطيور «صور»

على الرغم من استقبال مطروح ملايين المصطافين والزائرين سنويا، للاستمتاع بالمزارات السياحية التي تتميز بها المحافظة خلال موسم الصيف، إلا أنها لم تبح بكل أسرارها ولا تزال هناك العديد من الأنشطة والأماكن السياحية التي لا قد يعرفها البعض، وتعد من أجمل الأماكن التي لم تحظ بالشهرة الكبيرة بين زائري المحافظة.

أماكن لا يعرفها المصطافين عن مطروح

وتتمتع مطروح بالطبيعة الصحراوية الخلابة، حيث تجمع بين البحر والصحراء، حسب حديث عبدالقادر سنوسي، من عواقل قبائل مطروح، لـ«الوطن»، موضحا أن مطروح بها أماكن ساحرة لا يعرفها المصطافين، ومنها الوديان في الصحراء، مثل وادي تويويع ويتجمع به مياه الأمطار وتنبت منها أشجار التين والزيتون واللوز والأعشاب الصحراوية، حيث تأتيه الأمطار من مرتفعات الصحراء وتهبط داخل الوادي ليتحول إلى جنة في الصحراء.

كما يوجد بها شواطئ لم ينزل بها أحد من قبل، مثل شاطئ رأس أبو لهو، حيث المياه الفيروزية وجمال الرمال والصخور التي تحيط الشاطئ من الخارج، وهناك ترى إبداع الخالق وعظمته في البحر، بحسب «سنوسي».

سياحة صيد الطيور المهاجرة

ويعشق أهالي مطروح صيد الطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا، في شهر أغسطس من كل عام، ويستعدون لها بتجهيز الشبك والبنادق والعشش، طبقا لحديث مهنا الهيش، عمدة قبيلة الجميعات، موضحا أن مطروح والمدن الساحلية بها سياحة صيد الطيور.

وتتميز «الجناين» المطلة على المناطق الساحلية بأعمال الصيد، وهي من الأشياء التي لا يعرفها الكثير عن مطروح، ويستمر موسم الصيد لأكثر من شهر ونصف، وهو من السياحة غير المستغلة، وتحتاج للترويج والاهتمام ليقصدها هواة الصيد في مصر ودول الخليج.

الخيول والإبل الصحراوية

فيما أكد رزق عبيد، أحد مربي الخيول في مطروح، أن مطروح تتميز بوجود خيول صحراوية مغربية وخيول ليبية وخيول عربية، ويوجد إسطبلات للخيول بها، وسياحة الخيول والإبل من الأشياء الهامة التي تجذب الأجانب والمصريين الذين يزورون مطروح، ولكن تحتاج إلى الاهتمام من خلال تنظيم مهرجانات للخيول والإبل والزي البدوي، وذلك لتنشيط وإنعاش السياحة التراثية التي تتمتع بها مطروح عن غيرها من المحافظات طوال العام، بدلا من الاقتصار على السياحة الشاطئية فقط خلال فصل الصيف.