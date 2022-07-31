حظك اليوم برج الدلو الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة مع الشريك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الدلو الذي يعرف عنه أنه من الأشخاص الغامضين وغير مفهومين، لكنهم في الحقيقة يحاولون إرسال رسائل عميقة تحتاج إلى تفكير دقيق للوصول اليها.

وتضم قائمة المشاهير من أصحاب برج الدلو الكثير والكثير من الشخصيات العامة والفنانين والسياسين والرياضين لعل أبرزهم المخرج المصري الراحل العالمي يوسف شاهين، وهناك الكثير من نجوم هذا البرج منهم الفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب.

واليوم الأحد 31 يوليو وفي السطور التالية نعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم عبر صفحات البوابة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

وتوضح خبيرة الفلك عبير فؤاد إن حظ مواليد برج الدلو العملي والمهني، القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة وتخطط جيدا لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي تقول «عبير» إن مواليد هذا البرج، تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.