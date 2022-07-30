حظك اليوم برج الدلو السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

سيطر على غضبك وانفعالك في عملك وتجنب العناد مع الشريك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يتسم بأنه من الشخصيات الحنونة، لكنه يفضل أن يحتفظ بمشاعره لنفسه اعتقادًا أن البعض قد يستغلها ضده.

ووفق خبراء الفلك، فإن مواليد وأصحاب برج الدلو دائمًا يظهرون بشخصية باردة، لكنهم عندما يكتسبون ثقة الطرف الآخر فإنه ينفتح وتظهر شخصيته اللطيفة والمحاورة الذكية، ومن بين مشاهير هذا البرج الراحلة سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي، وتيم حسن، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

وتقدم بوابة «الوطن»، حظك اليوم برج الدلو السبت للراغبين في الاطلاع على حالة مواليد الأبراج السماوية، وتقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ومن حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، القمر في مواجهة برجك وعيك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف وانتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن من حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، ورغم الضغوط، الشمس وعطارد بمواجهتك، فحاول أن تتجنب العناد والصلابة مع من تحب أو مع شركاء حياتك.