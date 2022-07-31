حظك اليوم برج القوس الأحد 31-7-2022 عاطفيا ومهنيا

سيطر على انفعالاتك فالقمر في وضع معاكس عزيزي مولود برج القوس وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يتمتع بميله وحبه للسفر والترحال والتغير الدائم، فهو يحب التنزه والخروج طوال الوقت، فهو يحب اللقاءات الاجتماعية والعزومات المختلفة.

ويضم برج القوس الكثير من المشاهير في قائمته فمن بينهم ماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وما يجمعهم البشاشة والابتسام طوال الوقت، كما أنه من الشخصيات التي تميل للتجديد والابتعاد عن الروتين والتقليدية.

اليوم الأحد 31 يوليو وفي إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات إخبارية تنشر على مدار اليوم، نعرض فيما يلي لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج القوس، القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تمضي على مهل وأن تتجنب المجازفة والمخاطر

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، يكون يطالبك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك.. انتبه كي لا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة.