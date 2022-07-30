حظك اليوم برج القوس السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء، هكذا توقعت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج القوس الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حر العالمية سكاركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة ليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

ووفق حسابات علماء الفلك، فإن مولود برج القوس يتميز بأنه لديه شخصية مرحة بشكل كبير، يحب السفر والخروج برفقة الأصدقاء والتنقل من مكان لآخر باستمرار دون ملل أو تعب من ذلك، كما أنه يحمله في داخله قلب طفل، يرغب دائما في التواجد بجانب أشخاصه المقربين.

ويعرف عن مولود برج القوس، أنه لا يحب قضاء مدة زمنية طويلة بمفرده دون أن يكون صحبة أحد، ويتصف مولود هذا البرج أيضا بأنه كريم بشكل كبير، ولا يبخل على أحد بشيء على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما لإسعاد الآخرين، وأخيرا يرفض هذا المولود الروتين في كافة مناحي حياتهم، والبحث عن أماكن جديدة، كما أنه محاور جيد قادر على اكتساب صداقات من مختلف الفئات.

وتقدم بوابة «الوطن»، أصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء.