وظائف أعضاء هيئة تدريس في كليات التجارة والألسن والآثار.. التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف المتاحة بكليات التجارة والآثار والألسن بجامعة أسوان، موضحة أن الشروط العامة بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد، أن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال التخصص، وأن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الواردة بالقانون 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

وظائف كلية التجارة

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الوظائف المتاحة بكلية التجارة، 3 مدرسين في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد شعبة اللغة الإنجليزية، وتتمثل الشروط في أن يكون المتقدم لهذا التخصص من خريجي كلية التجارة.

وظائف كلية الألسن

أشار المجلس، إلى أن كلية الألسن، تحتاج إلى 2 مدرس مساعد، و25 مدرسا في تخصصات اللغة الإيطالية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي كلية الألسن أو اللغات والترجمة، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، بالنسبة لوظيفة المدرس، و35 سنة بالنسبة لوظيفة المدرس المساعد، على أن تقدم الطلبات باسم عميد كلية الألسن، بمقر الكلية بأسوان الجديدة.

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

ذكر المجلس الأعلى للجامعات، أن الوظائف المطلوبة في كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، في تخصصات تربية أسماك وطرق الصيد وتصنيع أسماك، ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلوم والزراعة والثروة السمكية، ووظائف في تخصص الملاحة البحرية والدراسات البحرية، ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي كليات الأكاديمية البحرية والعلوم والثروة السمكية.

وأعلنت الكلية، عن وظائف في تخصص كيمياء المياه، مشترطة أن يكون المتقدم من هذا التخصص من خريجي إحدى كليات العلوم، بالإضافة إلى وظائف في تخصص هندسة بحرية، ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي كليات الهندسة، موضحة أن هذه الوظائف بصفة عامة، تشترط ألا يزيد سن المتقدم فيها عن 40 عاما، وتقدم الطلبات باسم عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

وظائف كلية الآثار

حدد الأعلى للجامعات، تفاصيل وظائف كلية الآثار، إذ طلبت 2 مدرس بقسم الآثار المصرية تخصص اللغة المصرية القديمة، وقسم ترميم الآثار تخصص ترميم وصيانة المعادن الأثرية، ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي كلية الآثار، وألا يزيد السن عن 40 عاما.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة أسوان

- السيرة الذاتية.

- أصل شهادة المؤهل.

- 3 نسخ من الإنتاج العلمي بالنسبة لوظيفة مدرس.

- شهادة تذكية من المشرف على الرسالة ونسخة من رسالة الماجستر بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد.

- الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم، والشهادات الدالة على الخبرة والوظائف السابقة.

- شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة، موضحاً بها الدرجات والتقديرات.

- الموقف من التجنيد.

- 4 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-شهادة الميلاد مميكنة.

الشروط العامة لوظائف جامعة أسوان

- يشترط بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد، أن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال التخصص.

- أن يكون المتقدم مستويفاً للشروط الواردة بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- على العاملين بالحكومة المتقدمين للإعلان، التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة العمل.

- أن يكون كل المتقدمين لشغل الوظائف من خريجي الكليات الحكومية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو ما يعادلها.

- الحصول على تقدير عام جيد جدا في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وتقدير جيد جدا في مادة التخصص، وفي حالة عدم وجود متقدمين يفضل الحاصلين على تقدير عام جيد في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وتقدير جيد جدا في مادة التخصص.

- التقدم بإقرار كتابي يفيد بعدم التقدم بطلب نقل من الكلية، التي يعين بها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تعيينه.

- يشترط الالتزام المطلق من التقدم للإقامة بمحافظة أسوان.

- تقدم الطلبات على استمار «167 ع.ح» في موعد غايته 15 يوما.