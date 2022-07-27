«زراعة الإسكندرية» تفحص محاصيل القطن بعد شكاوى المزارعين: حالته جيدة

اشتكى عدد من المزارعين في إدارة العامرية من قصر طول النبات، الأمر الذي سبب مخاوف لدى البعض منهم من حدوث أي مشكلة تتسبب في تلف المحصول لهذا العام، ما تبعه تشكيل مديرية الزراعة بالإسكندرية للجنة لفحص المشكلة وهو ما تم وتبين أن المحصول في حالة جيدة.

فحص الشكاوى

وقال المهندس طارق زكى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إنه فور ورود شكاوى من مزارعين جمعية رحيم الزراعية منطقة مريوط عن قصر طول نبات القطن، قد تم تكليف إدارة العامرية الزراعية بإرسال لجنة إليهم وهو ما قد تم عبر الدكتور أحمد راضي، رئيس الإرشاد الزراعى بالعامرية، والدكتور عبد العظيم علي قطوش، باحث بمعهد بحوث القطن ورئيس المزرعة البحثية لمحطة بحوث النوبارية، وذلك لمتابعة حقول القطن صنف جيزة 97 جمعية رحيم الزراعية منطقة مريوط من أجل الوقوف على حالة القطن.

حالة نباتات القطن

وأضاف «زكي» في بيان اليوم، أنه بالمرور تلاحظ أن النباتات فى حالة جيدة من حيث النمو الخضري والنمو الثمري وطول النباتات مناسب تماما لمواصفات صنف جيزة 97 وهو صنف مبكر في النضج وغزير فى المحصول عن صنف جيزة 86 وذلك واضح من عدد الأفرع الثمرية وعدد اللوز على النباتات.

توصيات مزروع القطن

وأكد أنه قد تم توصية المزارعين بضرورة الاعتدال في الري والتسميد ورش المبيدات الموصى بها في التوقيت المناسب.