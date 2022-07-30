جمارك مطار سوهاج الدولي تضبط محاولة تهريب أدوات ومستحضرات تجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك، من ضبط كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طائرة خطوط العربية رقم 413، اشتبه أحمد علي أبوكريشة مأمور تفتيش الركاب في الراكب م . ف . م مصري الجنسية.

جهاز الفحص بأشعة X-RAY يكشف محتويات الحقائب

وجرى تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال شعيب مأمور الفحص، وحسن علي أبوكريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة متتعدة ومعتمة.

وبالعرض على عاطف عبدالشافي مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة برئاسة فيصل أبو عميرة مدير الحركة، وعبدالباسط العويضي وأحمد محمد أمين وحكم حافظ مأموري الجمرك؛ لتفتيش الحقائب بحضور أحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب الجمركي، وهبة حنفي مأمور الأمن الجمركي، فتبين وجود 1800عبوة وزجاجة من أدوات ومستحضرات التجميل منها (زيوت وكريمات وبلسم وسيرم للشعر وكريمات للجلد وواقى للشمس وبخاخ مثبت للمكياج وبودرة للوجه والحواجب وغسول للوجه ومزيل للمكياج وماسكرة ومصحح للحواجب وايشادو وأقلام كحل وأقلام روج وعطور وبخور.

392 ألف جنيه تعويضات جمركية

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة الجمركي بحوالي 392 ألف جنيه.

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.