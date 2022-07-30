تسجيل غياب 44 طالباً في امتحانات الدور الثاني للدبلومات بمطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انطلقت اليوم السبت، وسط أجواء هادئة وآمنة داخل 5 لجان امتحانية في كافة أرجاء مطروح، حيث انتظم 296 طالباً داخل اللجان في اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني، في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعتين.

تسجيل غياب 44 طالباً بالامتحانات

وقال وكيل تعليم مطروح، في تصريحات له قبل قليل، إنه تم تسجيل غياب 44 طالباً في اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني، مشيراً إلى أن 52 طالباً بالتعليم الصناعي أدوا امتحان اللغة العربية، بينما تغيب 9 طلاب، وأدى 143 طالباً بالتعليم التجاري الامتحان في نفس المادة، وتغيب 20 طالباً، كما أدى 69 طالباً بالتعليم الزراعي امتحان العربي، وتغيب 9 طلاب، فيما أدى 16 طالباً بالتعليم الصناعي امتحان التربية الدينية وتغيب ثلاثة وادي ستة عشر طالبا بالتعليم التجاري امتحان ذات المادة وتغيب ثلاثة أيضاً.

غرفة العمليات تتابع اللجان

وأوضح «شحاتة» أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع امتحانات الدور الثاني، واطمأنت على توافر كافة التجهيزات اللوجستية الداعمة داخل اللجان الخمسة، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير العملية الامتحانية، وذلك من خلال التواصل المباشر والفوري مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مضيفاً أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بامتحانات اليوم الأول، وأن اللجان شهدت هدوءاً تاماً من كافة الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ولفت وكيل الوزارة إلى أن اللجان مؤمنة بشكل كامل، بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية، مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية، والإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة كافة المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني.