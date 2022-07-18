بالدرجات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي الثلاث سنوات في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنسيق درجات القبول بالمدارس الثانوية الفنية للالتحاق بمدارس التعليم الفني بنوعياته «صناعي - تجاري - فندقي - زراعي» للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وقالت مديرية التربية التعليم بالقاهرة، الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعي 170 لكلا من الشعب «الكهربية - الميكانيكية - التربيد والتكييف- السيارات»، والحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعي 145 درجة لباقي الشعب.

وأضافت «تعليم القاهرة»، أن الحد الأدنى لفصول كهرباء مصر الملحقة على المدارس الصناعية 240 درجة، وفصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية 170 درجة الإعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

المدارس الثانوية الفنية الصناعية المتقدمة

- تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بنين 260 درجة.

- جلال فهمي الفنية المتقدمة بنين 250 درجة.

- دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة بنين 240 درجة.

- النقل النهري الفنية المتقدمة بنين 230 درجة.

- القاهرة النسيجية الفنية المتقدمة بنات 230 درجة.

- الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة المشتركة 230 درجة.

- 15 مايو الفنية المتقدمة المشتركة 230 درجة.

المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنين

- مدرسة العباسية الكهربية 225 درجة.

- مدرسة الرضوانية الصناعية 200 درجة.

- مدرسة السادات الصناعية 190 درجة.

- مدرسة السلام الكهربية 210 درجة.

- مدرسة بنبا قادن الصناعية 190 درجة.

- مدرسة الشعراني الصناعية 190 درجة.

مدرسة غمرة الصناعية 180 درجة.

- مدرسة شبرا الميكانيكية 195 درجة.

- مدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم 190 درجة.

- مدرسة العباسية الميكانيكية 195 درجة.

- مدرسة أحمد عرابي الصناعية 190 درجة.

- مدرسة المرج الثانوية الصناعية 200 درجة.

- مدرسة النهضة الميكانيكية 190 درجة.

- مدرسة عابدين الصناعية 185 درجة.

- مدرسة الشهيد محمود رأفت محمد أحمد 180 درجة.

- مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية 200 درجة.

- مدرسة أحمد ماهر الصناعية 180 درجة.

- مدرسة العباسية الثانوية الزخرفية 180 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بنين 185 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي 190 درجة.

المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات للبنات

- مدرسة باب الشعرية الصناعية 200 درجة.

- مدرسة السيدة زينب الصناعية 190 درجة.

- مدرسة رقي المعارف الصناعية 185 درجة.

- مدرسة السلام الصناعية بنات 185 درجة.

- مدرسة المنيل الصناعية بنات 190 درجة.

- مدرسة ناصر الثانوية الصناعية 185 درجة.

- مدرسة العباسية الصناعية 195 درجة.

- مدرسة المعادي الصناعية 195 درجة.

- مدرسة السيدة نفيسة الإلكترونية 185 درجة.

- مدرسة طلعت حرب الصناعية بنات.

- مدرسة السيدة خديجة الصناعية 185 درجة.

- مدرسة حلوان الصناعية 185 درجة.

- مدرسة المرج الصماعية بنات 200 درجة.

المدارس الثانوية الصناعية نوعي مزدوج

- مدرسة مدينة نصر لترميم الآثار 230 درجة.

- مدرسة الطباعة الصناعية 180 درجة.

- مدرسة مصر حلوان النسيج المشتركة 185 درجة.

المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات إعداد مهني

مدرسة السيدة زينب المهنية بنين 120 درجة إعدادية مهنية.

- مدرسة القاضي شرف الدين المهنية بنات 120 درجة مهنية.

- مدرسة حلوان المهنية بنات 120 إعدادية مهنية.