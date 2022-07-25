التعليم: بدء تلقي طلبات الاعتذارات عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء قبول اعتذارات عن أعمال المشاركة في امتحانات الدور الثاني 2022 للدبلوم بالمدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات، بلجنة الإدارة قطاع الزقازيق بقبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات بالدقهلية ودمياط.

وقالت الإدارة العامة للامتحانات في خطاب مرسل، إنَّه سيتمّ قبول الاعتذارات من معلمي ومعلمات التعليم الفني الصناعي، من الساعة 10 صباحاً بمقار الاعتذارات المحددة من قبل المديريات التعليمية.

مقرات تقديم الاعتذارات لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وحددت لجنة الإدارة لامتحانات دبلومات المدارس الصناعية مقرات تقديم الاعتذارات للمشاركة في أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 بمحافظتي الدقهلية ودمياط وهي كالتالي:- -

- المعتذرون من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية، إدارات (شرق المنصورة وغرب المنصورة وميت غمر والسنبلاوين واجا وتمي الأمديد) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة سندوب الفنية بنات.

- المعتذرون من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية إدارات (طلخا، نبروة، بلقاس، شربين) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة صلاح سالم التجارية بطلخا.

- المعتذرون من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية الدقهلية إدارات (دكرنس، منية النصر، بني عبيد، الجمالية، المنزلة، المطرية، ميت سلسبيل) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة دكرنس الصناعية بنين.

- المعتذرون من دواوين ومدارس الإدارات التعليمية بمديرية دمياط (المديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس الصناعية بمحافظة دمياط) يقدم طلب الاعتذار بمدرسة دمياط الزخرفية بنات.

30 يوليو .زبدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022

وفي السياق نفسه، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021، بنظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكل نوعياتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وتستمر حتى الاثنين 8 أغسطس 2022.