انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات بجنوب سيناء

انطلقت، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية والصف الثالث الإعدادي بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن امتحانات الدور الثاني لكل من شهادة الدبلومات الفنية، وشهادة إتمام التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 / 2022 انطلقت اليوم باللجان، مشيرا إلى توزيع أوراق الإجابة والأسئلة على كل اللجان عن طريق مركز التوزيع بالمديرية.

20 لجنة للشهادة الإعدادية

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالمحافظة 1030 طالبا وطالبة، موزعين على 20 لجنة امتحانية بالإدارات الثمانية للمحافظة.

وأضاف، أن إجمالي عدد لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني بالمحافظة 4 لجان بكل من إدارات رأس سدر وطور سيناء وأبوزنيمة ودهب، مشيرا إلى الالتزام بالقرار الوزاري الذي ينص على توزيع المراقبين من داخل إداراتهم للإدارات الأخرى، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

غرفة عمليات

وأكد محمد عقل، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، حيث توجد غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، مع مراعاة توفير الجو الهادئ والمناسب لأبنائنا الطلاب والطالبات.