درجات الحرارة اليوم الأحد 31-7-2022 في مصر.. ترتفع في إدفو وأسوان

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا حول درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد الموافق 31 يوليو، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة ورطوبة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وقال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وكشف الخبراء أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي لارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2 متر، بالإضافة لشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 31-7-2022

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم 31 يوليو، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.